Obras de estrada que liga Bonito a Campo Grande avançam e potencializa o turismo

A Ligação asfáltica de Bonito com Campo Grande avançou nas últimas semanas. O asfalto foi aplicado em 25% dos 57,7 km que correspondem aos lotes 3 e 4 (a partir da área urbana de Bonito). A chegada da estrada está mudando o cenário de uma estrada que conectará o distrito de Águas do Miranda aos roteiros turísticos de Bonito e revela a beleza cênica de uma via sinuosa cercada por morros.

As obras cumprem seu cronograma, apesar das dificuldades com o solo rochoso em grande parte do trecho, não previsto no projeto. A pavimentação torna a Estrada do 21 uma nova alternativa de acesso a um destino procurado não só pelo sul mato grossenses, como também pela população de outros estados.

A estrada reduz a distância em 40 km, o novo traçado será pela BR-262, até Anastácio, seguindo pela BR-419 ao trevo com a MS-345, distante 29 km de Águas do Miranda. O distrito está localizado a 70,2 km de Bonito.

O maior desafio da engenharia na obra foi preparar o terreno em trechos rochosos (pedra sólida e solta), concentrados (50%) principalmente no lote 4, de 25 km. A detonação com uso de dinamites exige autorização do Exército e o imprevisto atrasou o serviço de terraplenagem. No entanto, segundo a Via Magna, a execução segue dentro do cronograma, com meta de antecipar a conclusão em 2023, atendendo pedido do governador Reinaldo Azambuja.

Tudo vai melhorar

Apostando em um divisor de águas com a chegada da infraestrutura viária no distrito, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, anunciou várias ações para preparar o atrativo para o desenvolvimento. “Vamos ter a Secretaria do Turismo dentro do distrito, que terá uma ambulância até o fim do ano, uma unidade de reciclagem do lixo, rede de saneamento e um portal de entrada”, anunciou

Com informações do Governo do Estado.

