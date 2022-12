Ladário e Campo Grande ficam com o título da Liga MS de Voleibol 2022

A equipe feminina de Campo Grande é a grande campeã da segunda edição da Liga MS de Voleibol. Ladário levou o título no masculino. A competição chegou ao fim neste domingo (4). Os jogos da fase final foram realizados no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte).

Para chegar ao bicampeonato no feminino, Campo Grande precisou vencer Dourados na final. A partida decisiva terminou em 2 sets a zero, com parciais de 25×17 e 25×21. O time campeão foi formado por atletas da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB): Magda, Vanessa, Aline, Daniele, Mikaela, Nadiele, Carla, Dayane, Kênia, Patrícia, Andréia, sob comando técnico de Vagno Dias.

Na disputa do terceiro lugar, vitória de Sete Quedas contra Ponta Porã, por 2 sets a zero (25×16 e 25×19). Nova Andradina ficou em quinto lugar e Paranaíba em sexto.

Já na decisão masculina, Ladário superou Campo Grande, pelo placar de 2 sets a zero, com parciais de 25×16 e 25×19. Comemoraram o título os atletas Cesar, Regis, Bruno, Rodrigo, João, Weber, Danilo, Alexandre, João Pedro, Andrei, comandados pela técnica Claudinéia. O município de Dourados ficou com o bronze, após triunfo sobre Bonito, por 2 sets a zero (25×17 e 25×17).

No geral, a Liga teve a participação de 54 equipes, distribuídas em seis regiões (Centro-Sul, Sul, Centro, Leste, Oeste e Norte). Os municípios representados foram Amambai, Antônio João, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Douradina, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sete Quedas, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

A competição, organizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), contou com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.