Concurso Público em Campo Grande abre vagas para professores na REME

A Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura de Campo Grande/MS anunciou a abertura de inscrições para o aguardado concurso público, visando o preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED/2023. Com um total de 323 vagas distribuídas em 10 cargos efetivos de Professor.

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar suas inscrições exclusivamente via internet, por meio do site do Instituto Avalia, responsável pela organização do concurso, no endereço www.avalia.org.br. O prazo para inscrições se encerra às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2024, respeitando o horário oficial de Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é fixada em R$ 95,00.

As vagas são destinadas aos Cargos Efetivos de Professor, com ênfase em duas áreas específicas: Professor – Educação Infantil e Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A diversidade de cargos reflete o compromisso da administração municipal em fortalecer o corpo docente e proporcionar uma educação de qualidade.

Prova Objetiva e Redação

Os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Redação, agendadas para a data provável de 04 de fevereiro de 2024, na cidade de Campo Grande/MS. É fundamental que os participantes estejam preparados para demonstrar seus conhecimentos e habilidades, sendo a oportunidade de se destacar nesse processo seletivo.

Para obter informações mais detalhadas sobre o concurso, os candidatos devem consultar o Edital de Abertura disponível no site do Instituto Avalia. Recomenda-se que os interessados acessem regularmente o endereço eletrônico para se manterem informados sobre todas as etapas do processo seletivo.

Instituto Avalia

O Instituto Avalia, organizador do concurso, é uma associação civil sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento institucional nas áreas da educação, pesquisa socioeducacional, extensão, avaliação educacional, assistência social e psicossocial, desenvolvimento científico e tecnológico, inovação e cultura. Com uma equipe técnica experiente e comprometida, o Instituto assegura a confiabilidade e segurança necessárias à organização de concursos.

Serviço

Para mais informações, os candidatos podem acessar o site do Instituto Avalia em www.avalia.org.br. Dúvidas e questões podem ser encaminhadas à Central de Relacionamento com o Candidato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 44 3037-0600.