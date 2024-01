Fazer cinco jogos é desafio para times de MS na Copa SP

Os times de Mato Grosso do Sul estreiam hoje (4), na 54ª Copa São Paulo de Juniores 2024. Na bagagem, além do sonho de cada garoto de se destacar e atrair a atenção de algum clube para deixar o Estado, ABC e Ivinhema buscam durar mais de uma semana na maior competição nacional da categoria. São 128 times, distribuídos em 32 grupos e os dois melhores de cada um seguem no torneio. A final acontece dia 25, aniversário da Capital paulista.

Nas últimas onze edições, representantes sul-mato- -grossenses passaram da primeira fase apenas em duas oportunidades – 2014 e 2020. Conseguiram mostrar seu futebol nos três jogos da fase de grupos e no confronto eliminatório da segunda fase. Porém, entrar em campo pela quinta vez para o duelo que antecede as oitavas de final ainda é barreira a ser superada.

Nesta quinta-feira, ao meio-dia (de MS), pelo grupo 16, o Ivinhema, dirigido por Douglas Ricardo, faz sua primeira partida de sua história na Copinha, com o dono da casa, Comercial de Tietê. Na sequên- -cia, joga domingo (7), com o América-MG – atual vice- -campeão, e na quarta-feira (10), com o Capital-DF.

Já o ABC, faz sua primeira partida em Barueri, às 14h15, com o Oeste-SP. Experiência é o que não falta para o clube de Campo Grande, pois participou das três últimas edições. Neste ano, a campeã local, comandada por Toninho Mussi, está no grupo 24, e o principal destaque é o Palmeiras, com quem jogam no domingo, às 19h. O time encerra a fase quarta- -feira, com o Queimadense-PB.

Como foi em 2023

No ano passado, o Comercial foi eliminado com derrotas para o Cruzeiro, Capivaiano, e Penapolense. Já o ABC perdeu a segunda vaga de seu grupo para a Chapecoense – com quem empatou – no saldo de gols. O Mirassol foi o líder, e o Inter de Minas, o lanterna, alvo da única vitória dos campo-grandenses.

Na ponta de cima, o Palmeiras pode se tornar o primeiro clube a conquistar a Copa SP três vezes consecutivas. Em 2022, o título veio após goleada, por 4 a 0, sobre o Santos, na final, no Allianz Parque. No ano seguinte, as Crias da Academia faturaram a taça, ao vencerem o América-MG por 2 a 1, no Canindé.

