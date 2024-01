Petrobras suspende inscrições para concurso com 6.412 vagas

A Petrobras suspendeu inscrições para o concurso de nível técnico júnior, segundo publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (3).

A decisão foi tomada para ampliar a quantidade de locais de aplicação das provas, segundo a empresa: agora, todas as capitais do país estarão aptas para realização do exame.

Ao todo, são 6.412 vagas para técnicos de ensino médio em diversas áreas de atuação, das quais 916 são para contratação imediata e 5.496 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 5.878,82.

O novo edital para o concurso, ainda segundo o Diário Oficial, está previsto para o próximo dia 8, e deverá especificar ainda eventuais alterações no cronograma.

Para concorrer, é preciso ter ensino médio técnico. Interessados deverão se inscrever pelo site e pagar uma taxa de R$ 62,79.

Leia mais: