Demora na instalação de bebedouros nos terminais de ônibus na Capital gera indiganação

A aguardada instalação dos bebedouros de água nos terminais de ônibus de Campo Grande continua sendo um tema de frustração para a população, mesmo quase dois meses após o anúncio da empresa responsável pela aquisição dos equipamentos. O vereador Ronilço Guerreiro, realizou diversas cobranças à prefeitura e à empresa contratada. O vereador expressou sua indignação diante da demora, especialmente em um momento de ondas de calor extremo.

Desde o anúncio da compra emergencial, que dispensaria a necessidade de licitação devido ao valor estar abaixo do teto de um pregão, o vereador tem mantido uma rotina de cobranças quase diárias. A espera tem gerado desconforto para a população, que sofre com as altas temperaturas.

“Minha função é fiscalizar, cobrar, e estou no meu papel. Toda semana dizem que os bebedouros estão chegando, que na próxima semana estará instalado, e o tempo foi passando, a população sofrendo com esse calor, e nada foi feito até agora. Hoje recebi mais uma mensagem dos representantes da empresa Harmonia Serviços Administrativos Ltda, que foi escolhida para aquisição dos equipamentos, e agora dizem que a encomenda está em São Paulo e foi entregue para uma transportadora. Essa demora é um absurdo”, comentou o vereador.

A compra de nove bebedouros industriais de aço e inox foi anunciada pela prefeitura no início de novembro do ano passado, como uma medida emergencial devido às altas temperaturas. No entanto, a promessa de instalação imediata não se concretizou, levando Ronilço Guerreiro a intensificar sua cobrança.

O vereador, preocupado com as condições insatisfatórias nos terminais de ônibus, especialmente em um período de calor extremo, vistoriou pessoalmente todas as instalações.