Comunidade do Mandela é atingida por incêndio que se espalhou pelos barracos

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã desta quinta-feira (16), para apagar com um incêndio de grandes proporções que atingiu a Comunidade do Mandela, região que abriga mais de 150 famílias no extremo norte da Capital. Foram mais de 40 minutos de espera pela chegada dos bombeiros.

Segundo os brigadistas, a causa do incêndio ainda não foi identificada e mais de 5 mil litros de água foram utilizados. As informações limitadas até o momento mostra que o foco é apagar as chamas que provocou uma fumaça escura no céu.

A Polícia Militar também foi acionada para assegurar a vida das pessoas da comunidade. Imagens encaminhadas a reportagem mostra os bombeiros trabalhando no incêndio.