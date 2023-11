PRF interdita trecho da BR-262 em decorrência aos incêndios do pantanal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), interditou na noite de ontem (15), o km-646 da BR-262, em decorrência das queimadas na região do Pantanal. Segundo a corporação, a região conhecida como Buraco das Piranhas encontra-se em situação precária por conta da baixa visibilidade prejudicasa pelo fogo que se alastra pelo bioma pantaneiro.

De acordo com a nota enviada à imprensa, a PRF orienta os motoristas que evitem transitar na região, principalmente à noite, por conta da visibilidade prejudicasa pela densa fumaça que toma conta do pantanal sul-mato-grossense.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros em conjunto com órgãos ambientais vem acompanhando a situação de perto. Por isso, recomenda-se atenção redobrada aos motoristas que precisam se deslocar para essa região.

Governo de MS decreta situação de emergência

No início da semana, o Governo Estadual decretou em uma publicação no DOE (Diário Oficial do Estado), autorização para a mobilização de órgãos para atuar em respostas aos incêndios que atingem a região do pantanal, além de reabilitação e reconstrução das áreas afetadas por desastres naturais. A responsabilidade para executar fica a cargo da CEPDEC (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil).

Ainda conforme o texto publicado de nº 125 de 14 de novembro de 2023, assinado pelo governador Eduardo Riedel, pede mobilização pelo aumento de 95,8% de focos de incêndio na área do Pantanal em relação aos dados do ano passado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.