Abertura de empresas cresce 16,9% em outubro no Estado com destaque para serviços e comércio

Mato Grosso do Sul registrou em outubro a abertura de 841 empresas, volume 16,4% superior ao mesmo período do ano passado quando foram constituídos 722 estabelecimentos. Os dados são da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul. No ano são 8.679 empresas, sendo 6.223 de serviços, 2.128 do comércio e 328 na indústria.

No mês de outubro o levantamento aponta que o setor de serviços continua liderando as aberturas com 619 firmas, seguido pelo comércio com 193 e indústria com 29 empresas. Entre os municípios, Campo Grande teve mais constituições com 375 estabelecimentos, seguida de Dourados com 98 e Três Lagoas com 27.

O resultado confirma o bom momento econômico com a chegada de grandes empreendimentos que trazem em seu entorno microempresas, principalmente de prestação de serviços.

Balcão Único

Visando dar mais competitividade a este segmento, o governador do Estado Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck lançaram nesta semana o Balcão Único/MS AGILIZA Empresas, no Sebrae.

Na oportunidade o governador sancionou a lei nº 6137 publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de terça-feira (14) que autoriza a implantação do Balcão Único MS AGILIZA na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS). Acesse também: Vereadores, secretários, servidores e empresário são alvos de operação em 3 cidades de MS