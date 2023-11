Por motivos financeiros, a Serc apresenta carta de desistência do Estadual de 2024

Na tarde de ontem (15), a diretoria da Serc ( Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão), apresentou carta de desistência do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. De acordo com o documento, a alegação foi por problemas financeiros. O tradicional clube do interior tem dois títulos Estaduais, conquistados em 1995 e 2003.

Conforme o documento assinado e entregue a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), pelo presidente Ijair Irael Tomquelski apontou problemas financeiros para a retirada do clube das próximas competições do Estado. “A entidade não irá participar do Campeonato Estadual de Futebol por inúmeros motivos, mas principalmente financeiro”, diz trecho da carta.

Com a retirada da Serc dos campeonatos do Estado, abre-se uma nova vaga no campeonato da Série B. Os jogos da segunda divisão estão acontecendo, e apenas os finalistas garantem a vaga automaticamente no Estadual Série A, em 2024. Para abrir essa concorrência, a FFMS já estuda possibilidades, mas todos eles serão debatidos em uma reunião com os clubes que está marcado para a próxima semana.

No Estadual do ano que vem, o atual campeão Costa Rica, o vice Operário, Coxim, Aquidauanense, Ivinhema, Novo e Dourados, estão garantidos.

Série B

O Campeonato Estadual da segunda divisão entra na sexta rodada neste final de semana. No sábado (18), União x Misto, se enfrentam às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande . Já no domingo, no mesmo local, tem Náutico x Portuguesa. Em Camapuã, tem São Gabriel x Águia Negra, também às 15h.

Após essa rodada, falta apenas uma para definir os semifinalistas.

Confira a classificação atualizada

Corumbaense, 10 pontos

Náutico, 9

Portuguesa, 7

São Gabriel, 7

Águia Negra, 6

Misto, 2

União ABC, 0

