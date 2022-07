Com leite chegando a 10 reais, supermercado aposta em promoção na inauguração

Na manhã desta sexta-feira (15), foi realizada a inauguração da segunda unidade do supermercado Pão de Açúcar, localizado na Rua Maracaju, no Centro, onde era o antigo supermercado Extra.

Apostando em uma forma de atrair os consumidores, o supermercado adotou a redução de preço em vários produtos, entre eles o leite. Era possível encontrar o leite Parmalat Integral por R$ 5,79 ao invés de R$ 6,99, o seu preço convencional, com restrição de 4 fardos por compra. Já outras marcas estavam sendo vendidas por 7,99.

Atualmente o preço do leite tem sido uma preocupação na hora das compras, podendo ocorrer uma variação de 11,20% entre os valores de algumas marcas, como aponta a pesquisa feita pelo jornal O Estado.

Uma das justificativas para o aumento nos preços do laticínio seria o pasto seco, que afeta na produção na produção do produto. De acordo com o presidente do Silems (Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Mato Grosso do Sul), Paulo Fernando Pereira Barbosa, no primeiro trimestre de 2022 houve uma queda de 10,29% na produção, se comparado com o mesmo período do ano passado.

O pasto seco é causado pelo clima, que nos últimos 20 dias está com umidade relativa do ar entre 20% e 30%. E nem a chuva da última terça-feira (12) melhorou os índices. Outro motivo para a alta seria o preço de comercialização do produto, que também se elevou, o que pode desestimular o produtor devido aos preços dos insumos necessários para a realização da produção.

Com informações da repórter Amandha de Oliveira e Silvio Ferreira.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.