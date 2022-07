Indígena Guarani-kaiowá é morto a tiros em Amambai

Na tarde da quinta-feira (14) o indígena guarani Kaiowá Márcio Moreira foi morto a tiros em Amambai, município a 352 km de distância de Campo Grande.

O município de Amambai é uma grande região de conflito entre os povos indígenas e o batalhão da polícia militar.

No perfil das redes sociais, o advogado da Apib (Articulação dos povos indígenas do Brasil) afirma que: “Estamos fazendo as denúncias, acionando todas as autoridades porque esse processo de morte e assassinato de liderança não pode mais continuar”.

Os relatos seriam que Márcio teria sido chamado para trabalhar em uma construção com outras duas pessoas para auxiliá-lo durante o serviço. Os três tiveram contato com os dois homens na moto e logo após teriam sido feitos os disparos. Uma vítima ficou ferida e Márcio ao tentar pedir ajuda acabou morrendo uma construção próxima.

A polícia ainda investiga o caso, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido por conflito de terras.

