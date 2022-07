Pesquisa revela que preço do litro do leite se aproxima dos R$ 7

Produto variou 11,20% nos supermercados de Campo Grande

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado MS

O litro do leite integral tem encarecido nos supermercados de Campo Grande, se aproximando, aos poucos, dos R$ 7. É o que revela a pesquisa semanal realizada pela equipe do jornal O Estado, em cinco estabelecimentos, analisando 28 itens.

O produto, da marca Italac, obteve variação de 11,20% e custo médio de R$ 6,59. No Fort Atacadista foi encontrado por R$ 6,25, ao passo que no Pires está por R$ 6,95. Essencial na lista da cesta básica, o arroz de 5 quilos, registrou média de R$ 17,50, com variação de 18,75%. Sendo encontrado a R$ 16,99, da marca Sabor Sul, no Pires, e R$ 18,99, no Assaí (Dona Ana) e no supermercado Nunes (Tio Lautério).

O feijão carioca, de 1 kg, teve variação de 29,34% nos preços. O valor mais em conta encontrado foi de R$ 6,95, da marca Vô Tete, no Pires, e o mais caro a R$ 8,99 (Bem-Te-Vi), no Nunes. O óleo de soja, 900 ml, teve valor médio R$ 8,83. No Fort e no Nunes, o produto está sendo vendido a R$ 8,59, ao passo que no Assaí o valor é de R$ 9,29. A variação calculada foi de 8,15%. O café em pó Três Corações, de 500 gramas, obteve diferença de 21,55% e valor médio de R$ 16,79.

No Nunes, está sendo comercializado a R$ 17,99, e no Atacadão, por R$ 14,80. O quilo do coxão mole a vácuo está sendo vendido por R$ 34,99 no supermercado Nunes, ao passo que no Fort está a R$ 45,98. A diferença de preços é de 31,41% e valor médio, de R$ 40,33. Já o quilo do frango congelado apresentou custo médio de R$ 10,12, sendo vendido entre R$ 11,98, no Nunes, e R$ 8,99 no Atacadão.

A variação calculada é de 33,26%. Hortifrútis O tomate teve a menor variação no setor, de 20,05%, com preço médio de R$ 4,34. A fruta é vendida a R$ 3,99, no Assaí e no Nunes, e por R$ 4,79, no Fort. A cebola tem variação de 43,48%, sendo vendida entre R$ 2,99, no Nunes, e R$ 4,29, no Pires. CO custo médio calculado é de R$ 3,65. A batata obteve diferença de preço de 66,89% com o custo médio de R$ 3,88.

No Nunes, o quilo é vendido a R$ 2,99, e no Atacadão a R$ 4,99. Já a banana-nanica teve a maior variação de preço, de 71,11%, com custo médio de R$ 6,29. No Assaí, o quilo do produto está a R$ 4,49, e no Nunes por R$ 7,99. Higiene O papel higiênico, da marca Neve, folha dupla com 12 rolos, é vendido a R$ 23,38, no Atacadão, e a R$ 20,79 no Assaí. Os valores representam variação de 12,46% e custo médio de R$ 22,19.

A unidade do sabonete Lux variou 71,11%, com valor médio de R$ 2,60. O item é comercializado por R$ 2,25, no Pires, e R$ 3,89, no Nunes. O creme dental Colgate tem custo médio de R$ 4,38, com diferença de 30,61%. O produto é vendido a R$ 3,79, no Fort, e R$ 4,95, no Pires.

