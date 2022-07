Sextou! Confira essa receita de Lasanha na frigideira e curta o fim da semana

A Lasanha é uma prato amado pelos brasileiros, que em seu formato tradicional une molho a bolonhesa, queijo e massa. Mas nem todos gostam de fazer a receita, devido a dificuldade na hora de preparar a massa e realizar a montagem do prato. Então confira essa receita de Lasanha na frigideira e curta o fim da semana de forma rápida e deliciosa.

Ingredientes:

1 kg de carne moída

1 cebola picada

700 g de molho de tomate

3/4 de xícara de água

300 g de massa para lasanha em pedaços

Salsinha, manjericão e hortelã picada

2 xícaras de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta e azeite

Modo de Preparo:

Em uma frigideira aquecida com azeite, refogue a carne por 4 minutos ou até que esteja sequinha e corada. Adicione a cebola e refogue até que ela fique macia. Acrescente o molho de tomate e a água e tempere com sal e pimenta. Incorpore à mistura a massa de lasanha e misture delicadamente.

Junte as ervas e tampe com papel alumínio ou uma tampa. Cozinhe por 20 minutos, misturando de vez em quando até que a massa esteja cozida. Junte o queijo e leve ao forno para gratinar ou abafe com uma tampa para derreter