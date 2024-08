Pitbull invade casa, mata cachorro e tutor é preso em flagrante, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande

Um cachorro da raça Pitbull invadiu uma residência e matou outro cão no quintal na noite desta sexta-feira (30) no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O tutor do Pitbull, um homem de 63 anos, foi preso em flagrante. Este seria o terceiro animal morto pelo cão em situações semelhantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após receber denúncias de que o Pitbull estava atacando pessoas na rua. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram várias pessoas na via e, mais à frente, uma jovem próxima a um cachorro estirado no chão, com os órgãos expostos e já sem vida. A jovem relatou aos policiais que o cachorro do vizinho foi o responsável pela morte de seu animal.

Moradores da região se dirigiram à casa do tutor do Pitbull para informá-lo sobre o ocorrido. Segundo os relatos, esta não foi a primeira vez que o cão atacou outros animais no bairro. O tutor do Pitbull relatou que foi acordado por vizinhos que contaram sobre o incidente. Ele disse que o animal provavelmente fugiu de casa após bater repetidamente no portão e, depois do ataque, ele conseguiu prender o cão de volta.

A dona do cachorro que foi atacado contou às autoridades que não é a primeira vez que o Pitbull do vizinho invade sua residência e ataca seus animais. Ela explicou que o portão de sua casa estava aberto porque havia pessoas saindo do local, momento em que o Pitbull entrou e atacou o cachorro.

Ambos os tutores foram encaminhados para a delegacia para prestarem esclarecimentos. O caso chama a atenção para a responsabilidade dos tutores de animais potencialmente agressivos e a necessidade de medidas preventivas para evitar novos ataques.

A polícia investiga se o tutor do Pitbull cometeu negligência ao não garantir a segurança dos demais animais e moradores da região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais