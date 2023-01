Com horário ampliado, teste de Covid-19 segue disponível em mais de 70 pontos

Com aumento dos casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas, Campo Grande ampliou o horário para a realização de testes. Desde a última semana mais de 10 unidades disponibilizam o teste de 7h30 às 18h30, sem intervalo para o almoço. Na USF Tiradentes o atendimento se estende até às 21h.

Para evitar um novo pico da doença, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) recomenda que assim que aparecerem os sintomas o paciente procure fazer o teste na unidade de saúde mais próxima de sua casa.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em até 20 minutos. Caso o resultado seja positivo, o paciente encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

Pacientes sintomáticos podem optar pelo serviço de Teleantedimento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), disponível no número 2020-2170. No canal é possível receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção e onde buscar atendimento. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Covid-19 em MS

Na última semana Mato Grosso do Sul contabilizou 2.887 infecções e 20 novos óbito por Covid-19, o que corresponde a uma alta de 189,5% em comparação a semana anterior quando foram contabilizados 997 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados na terça-feira (10).

Desde novembro do ano passado o Estado registra um aumento significativo número de pessoas infectadas pela doença. De 1º de novembro a 10 de janeiro, foram confirmados 16 mil novos casos, fato que assusta, visto que a doença estava controlada no Estado até outubro do ano passado.

Vacinação

A vacinação é imprescindível para se proteger da Covid-19, a primeira dose está disponível para toda a população, incluindo crianças de seis meses a dois anos sem comorbidades.

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Confira os locais de testagem:

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: