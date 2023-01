Em meio à crise, Americanas anuncia presidente interino

O nome de João Guerra Duarte Neto foi anunciado nesta segunda (16) pelo conselho de administração da empresa. A escolha foi feita na última quarta-feira (11). Segundo comunicado divulgado pelas Americanas, ele também vai ocupar o cargo de diretor de relações com investidores.

As Americanas dizem também que, atualmente, Duarte Neto é diretor (não estatutário) de recursos humanos e “tem ampla trajetória na companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos”.

A mudança na empresa ocorre em meio a uma crise causada por inconsistências em balanços financeiros dela que apontaram rombo de R$ 20 bilhões. Na sexta-feira (13), uma decisão da Justiça mencionou uma potencial dívida de R$ 40 bilhões e apontou para um pedido de recuperação judicial.

Na esteira desses acontecimentos, as ações das Americanas voltaram a despencar hoje. Por volta de 11h30, os papéis da empresa caíam mais de 40%.

O que aconteceu

Na quarta-feira (11), a empresa anunciou “inconsistências” de R$ 20 bilhões no balanço;

Na sexta-feira (13), o juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª vara empresarial do Rio, concedeu uma medidade tutela de urgência cautelar, dando 30 dias para que a empresa possa decidir se vai pedir recuperação judicial;

Na decisão, o juiz informa que as Americanas alegaram o risco de seus credores pedirem o vencimento antecipado de R$ 40 bilhões em dívidas;

Para evitar a quebra da empresa, o juiz suspendeu essa possibilidade por 30 dias.

Neste domingo (15), o banco BTG Pactual recorreu na Justiça contra essa liminar que protege a varejista Americanas dos credores.

Segundo os advogados do banco, a liminar determina ilegalmente o estorno de um pagamento feito pelas Americanas ao BTG.

Com informações da Folhapress.

