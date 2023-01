Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em cruzamento

Arci Menino de Araujo, de 49 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na manha desta segunda feira (16), na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande.

O atropelamento aconteceu em um cruzamento entre as ruas Raul Frost e a Esthon Marques. A vítima seguia pela Raul Frost, quando foi surpreendi pelo caminhão, que seguia pela Esthon Marques.

Viaturas do 2ª GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) foram acionadas, mas a vítima já havia falecido antes da chegada das equipes de resgate.

A dinâmica exata do acidente esta sendo apurada pela Polícia Civil.

Com informações do site Dourados News.

