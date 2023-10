Com fim de temperaturas mais amenas, tempo permanece estável na quinta-feira em MS

A previsão do tempo para esta quinta-feira (20) em Mato Grosso do Sul é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Na Capital do Estado, os termômetros devem registrar de 17ºC a 27ºC.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura mínima prevista é de 14ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 33ºC, em Coxim.

Segundo o prognóstico de inverno de 2023 do meteorologista Natalio Abraão, as temperaturas mais amenas devem permanecer apenas até o dia 20 de julho, em função da transição para o “El Niño”.

A ocorrência de temperaturas baixas não deve ser continuada ou mais intensa, em que se esperam valores muito abaixo dos 5ºC, com muita umidade e chances de geadas fortes. Acesse também: Riedel recebe ofício com “horário diferenciado” para servidores durante Copa do Mundo Feminina