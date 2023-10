Gleice Jane entrega a ministra relatório com denúncias dos Guarani Kaiowá

Em Brasília (DF) onde cumpre agendas em defesa dos direitos das mulheres de MS, a deputada estadual Gleice Jane (PT) entregou relatório à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, contendo reivindicações dos povos Guarani Kaiowá. O documento foi elaborado a partir da escuta feita no Seminário Povos Indígenas: meio ambiente, sustentabilidade e soberania alimentar, realizado em Dourados no mês de junho.

“Trouxemos reivindicações dos povos Guarani Kaiowá, especialmente das áreas de retomada. Na escuta qualificada que fizemos, foi apontada a necessidade de acesso dessas comunidades a direitos sociais básicos como alimentação, água potável e serviços de saúde”, detalha a deputada. “Não se trata de direitos relacionados apenas ao bem-estar, mas à própria sobrevivência dessas comunidades”, pontua.

Dentre os pontos destacados pelas comunidades indígenas, complementa Gleice, está também a importância de investir na alimentação saudável, por meio de iniciativas como agroecologia e sistema agroflorestal.

Casa da Mulher Indígena para Dourados

Nas atividades em Brasília, Gleice Jane também participou ontem (17) do 1º Encontro Nacional Das Casas da Mulher Brasileira. A iniciativa do evento é da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Ministério das Mulheres, com o objetivo de fortalecer a pauta de combate à violência contra a mulher. A proposta é que sejam criadas Casas da Mulher Brasileira em diversas outras cidades do País.

Por conta disso, Gleice Jane apresentou a pauta de que em Dourados a nova unidade seja direcionada para atendimento das mulheres indígenas. “Pedimos que a Casa da Mulher Brasileira de Dourados tenha o perfil de atendimento para essas mulheres”, ressalta.

Essa demanda visa garantir que esses espaços sejam inclusivos e respeitem a diversidade cultural, proporcionando o apoio adequado às mulheres indígenas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, foi entregue à ministra documento elaborado pela Coletiva Sempre Vivas – movimento que congrega mais de 30 movimentos e entidades – manifestando apoio a Cida Gonçalves e às politicas publicas para mulheres do Governo Federal.

A entrega desses documentos à Ministra Sônia Guajajara e à Ministra Cida, bem como o fortalecimento da pauta pelo governo federal, demonstra um compromisso em ouvir e atender às demandas das comunidades indígenas e das mulheres sul-mato-grossenses. A deputada do PT atua para que esses relatórios subsidiem a formulação de políticas públicas mais efetivas, promovendo a igualdade, a justiça social e o respeito aos direitos humanos em MS.