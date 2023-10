Riedel recebe ofício com “horário diferenciado” para servidores durante Copa do Mundo Feminina

A Presidente da FESERP-MS (Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de MS), Lilian Fernandes entregou ao governador Eduardo Riedel, na terça-feira (18), o pedido de autorização para o horário diferenciado aos Servidores nos dias de jogos da Seleção Feminina Brasileira de Futebol.

Considerando que os jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, e que será a maior de todos os tempos e também a primeira com 32 seleções.

Mudança de horário

Nos dias de partidas do Brasil, as servidoras e servidores que optarem por ver os jogos, poderão se apresentar até duas horas após o apito final. Isso significa que na segunda-feira (24), os servidores poderão se apresentar ao meio-dia para ver a estreia do Brasil contra o Panamá.

Na quarta-feira (2), poderão assistir à terceira e última partida da primeira fase, contra a Jamaica, marcada para as 7h e se apresentar ao trabalho às 11h.

A segunda partida da primeira frase, contra a França, ocorre em um sábado. As alterações dos outros dias estão garantidas dependendo da evolução da seleção feminina na competição.

As horas não-trabalhadas devem ser compensadas posteriormente ao longo do segundo semestre. A alteração de horário de expediente é a mesma realizada pelo governo federal em datas de jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol masculino.

Em justificativa, o pedido visa que o governo prime pela pelas condições de igualdade de gênero e de políticas de incentivo as mulheres.

Lembrando que o Governo Federal autorizou oficialmente horário diferenciado para os Servidores Federais nos dias de jogos que também prima pelas condições de igualdade de gênero, e de políticas de incentivo às mulheres. Acesse também: Além de Marta e Debinha, veja dez jogadoras de destaque na Copa Feminina