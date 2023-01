MS tem o primeiro município a implantar o piso salarial da enfermagem

Jaraguari é o primeiro munícipio de MS a implantar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A cidade possui a Unidade Básica de Saúde com serviços de 24 horas e mais a Unidade de Saúde da Família, sendo duas equipes da saúde da família atuando na zona rural e uma na zona urbana.

Segundo dados do Enfermagem em Números, plataforma online de consulta a dados do Coren-MS, são 39 profissionais inscritos no município, totalizando 14 enfermeiros, 23 técnicos e 2 auxiliares.

O prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira (PSDB), ressalta que o pagamento do piso da enfermagem ocorre por um reconhecimento ao trabalho da classe.

“Passei por um problema de saúde, uma cirurgia cardíaca na Santa Casa de Campo Gran, sou testemunha do trabalho da enfermagem. Voltei a Jaraguari com a decisão de pagar o piso. A partir de fevereiro passamos a pagar o piso da enfermagem”, informou.

O presidente do Coren-MS, dr. Sebastião Duarte, frisa que a implantação do piso em mais municípios do Estado passa pelo caminho da mobilização dos vereadores e da sensibilidade dos prefeitos.

No dia 29 de dezembro, foi sancionada a Lei Complementar nº 985, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 58/2022, que consolidou o plano de cargos e renumeração dos servidores.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS.

