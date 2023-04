Com bivalente liberada, confira onde se vacinar contra Covid na Capital

Campo Grande liberou na manhã de ontem (25), a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a todos os públicos maiores de 18 anos, a medida segue a autorização do Ministério da Saúde e visa ampliar a cobertura vacinal em todo o país. Na Capital, a vacina bivalente, que protege contra as variantes da Ômicron, está disponível em mais de 50 locais.

Estão aptas a receberem a dose bivalente pessoas que tomaram pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

Para quem ainda não recebeu nenhuma dose, a primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais. Os calendários podem ser acessados no site VACINACG.

Na Capital, aproximadamente 739,2 mil pessoas foram vacinadas com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, o que representa 81.58% da população campo-grandense. Ao todo foram aplicadas mais de dois milhões de doses.

Por que tomar a bivalente?

A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, foi especialmente produzida em cima de duas variantes da Ômicron, da última grande onda que tivemos no Brasil e que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

Já a monovalente é a vacina que vem sendo utilizada durante toda a pandemia. Para a estratégia de vacinação contra a Covid-19 ela tem como base o vírus original do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o patógeno responsável pelo covid-19. Por isso, são chamadas de vacinas ancestrais.

Onde se vacinar?

Durante a semana, a vacinação é realizada em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande.

Aos sábados e feriados ao menos três unidades estão referenciadas para atender à população. Além disso, o município promove ações itinerantes em locais com grande circulação de pessoas, como shoppings, afim de ampliar a cobertura vacinal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: