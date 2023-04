Mato Grosso do Sul registra dois novos óbitos e mais de 200 casos de Covid em sete dias

Em sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 207 novos casos e dois óbitos por Covid-19, os números representam uma redução de 50,7% em comparação à semana anterior, quando foram contabilizados 420 casos e quatro mortes. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (25).

A primeira vítima era uma mulher de 79 anos, residente de Dourados e portadora doença neurológica crônica. O segundo óbito, também de uma mulher de 79 anos, foi registrado no dia 16 de abril, em Campo Grande, a vítima era portadora de doença cardiovascular crônica.

Dentre os novos casos Campo Grande lidera com 95 ocorrências, seguido por Dourados (75), Paranaíba (15), Anastácio (12), Chapadão do Sul (9), Guia Lopes da Laguna (7) e Sidrolândia (7).

Desde o início de 2023, o Estado contabiliza 18.174 casos confirmados e 98 óbitos, o que representa uma letalidade de 0,5% e um taxa de mortalidade de 3,5 a cada 100 mil habitantes. A incidência de casos para cada 100 mil habitantes é de 640,1.

Mato Grosso do Sul registrou desde o início da pandemia 611.383 casos confirmados por Covid-19 e 11.035 óbitos. Dos casos ativos no Estado, 10 seguem hospitalizados, sendo oito em leitos clínico e dois em leitos de UTI (Terapia Intensiva), Outros 1.298 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Vacinação

O Ministério da Saúde anunciou na na noite de ontem (24), a ampliação da campanha de vacinação contra Covid-19 com a dose de reforço bivalente. Com isso, toda população acima de 18 anos pode receber o imunizante, o que corresponde a 97 milhões de brasileiros. Em Campo Grande a aplicação foi liberada na manhã desta terça-feira (25).

Estão aptas a receberem a dose bivalente pessoas que tomaram pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

A primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais. Os calendários podem ser acessados no site VACINACG.

Confira:

