Jogando em casa, Operário vence Toledo-PR na estreia do Brasileirão feminino A3

Operário Futebol Clube venceu na tarde de ontem (24), o Toledo Esporte Clube, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Brasileiro feminino, série A3. A partida aconteceu no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O confronto de volta, será no dia 1º de maio, no município de Toledo (PR), no interior do Paraná.

O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, após cobrança de pênalti polêmica de Yasmin, que ao cobrar a falta, parou ao lado da bola, voltou e, por fim, chutou frimo no meio do gol, acima da goleira adversária.

Já na etapa final, a equipe feminina do Operário em um lance de gol do adversário, Barbara roubou a bola no campo de defesa, carregou até frente da grande área de ataque e em um chute de média distância, ampliou a vantagem para 2 a 0.

A equipe paranaense diminou o placar no finalzinho da partida. A camisa 20, Vanessa pegou a bola na intermediária do campo de defesa, carregou e enfrentou sozinha a defesa operariana, balanço as redes e diminuindo o placar para a equipe do Toledo. 2 a 1

O jogo de volta das duas equipes do grupo 7, está marcado para o dia 1º de maio, no estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR). Quem somar mais pontos nesse confronto, avança para as oitavas de finais, com início previsto para junho.

Caso avance para as fases finais, O Operário poderá enfrentar o Juventude ou o Criciúma, sendo que a equipe de Caxias do Sul (RS) venceu a primeira partida por 6 a 1.

