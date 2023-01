Com alta procura, confira os locais de testagem para Covid-19 na Capital

Após as festas de fim de ano a procura por testes de Covid-19 têm crescido em todo Mato Grosso do Sul, dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado ontem (03), apontam que o Estado contabilizou 997 novos casos e 16 óbitos por de Covid-19 nos últimos sete dias. Em Campo Grande o teste para detecção do vírus segue disponível gratuitamente nas unidades básicas e de saúde da família.

Entre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias estão Campo Grande, Corumbá, Coxim, Douradina, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó, Sidrolândia e Três Lagoas.

Visando evitar um novo pico da doença, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) recomenda que assim que aparecerem os sintomas o paciente procure fazer o teste na unidade de saúde mais próxima de sua casa.

Para realizar o teste é necessário atentar-se ao horário de funcionamento e critérios para realização do exame. Os testes podem ser feitos de segunda a sexta, em algumas unidades o período de atendimento é pela manhã, das 7h30 às 10h, e à tarde, das 13h às 15h30.

Vacinação:

A vacinação é imprescindível para se proteger da Covid-19, principalmente no período de festas de fim de ano onde a circulação de pessoas tende a aumentar em todo o país, o que pode resultar no aumento do número de casos da doença.

A primeira dose está disponível para toda a população, incluindo crianças de seis meses a dois anos sem comorbidades. Para crianças entre seis meses a dois anos o imunizante aplicado é Pfizer Baby.

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Confira os locais de testagem:

