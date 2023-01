Policiais encontram cocaína e “supermaconha” escondidos em carreta

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontram mais de 80 quilos de cocaína e 52 kg de maconha, sendo transportados em uma carreta, próximo ao município de Terenos. O motorista do veículo foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu na manhã de ontem (3), quando os policiais rodoviários avistaram um caminhão de modelo, Volvo/FH 12, e abordaram o veículo. O Flagrante aconteceu na frente da Unidade Operacional da PRF.

Durante a vistoria, a equipe desconfiou do nervosismo apresentado pelo caminhoneiro e decidiram vistoriar a carga. Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram 81 kg de pasta base de cocaína e 52 kg de maconha boliviana, mais conhecida popularmente de “supermaconha”.

Em análise no sistema policial, os agentes descobriram que o caminhoneiro possuía um mandado de prisão em aberto.

Novamente questionados pelos policiais rodoviários federais, o condutor confessou o transporte ilícitos de Corumbá e estava a caminho de São Paulo, onde deixaria os entorpecentes. Ele ainda disse aos policiais que receberia R$ 15 mil pelo transporte.

Quanto, o veículo e o motorista foram encaminhados para a Polícia Civil de Terenos.

