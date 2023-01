Prefeitura investe na segurança pessoal e entrega equipamentos de segurança

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), vem investindo e exemplo disto foi a entrega aos servidores da Divisão de Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) que receberam na manhã desta quarta-feira (04) novos equipamentos de proteção individual, os EPIs.

Dentre os recebidos com objetivo de proteger os funcionários foram: capacetes, luvas, botas e óculos, itens essenciais para manter a proteção dos profissionais, reduzindo riscos de acidentes de trabalho durante suas atividades. É a primeira entrega deste tipo de material realizada nos últimos seis anos.

As equipes da Divisão de Manutenção Predial da Sesau atuam na manutenção preventiva e reparos programados e emergenciais das estruturas físicas que integram a Rede Municipal de Saúde. São mais de 100 prédios espalhados pelas sete regiões urbanas do Município, entre unidades da Atenção Primária, Rede Especializada, Saúde Mental, Odontologia e da Urgência e Emergência.

Atuam servidores com capacitação e aptidão individual em diversas áreas da construção civil e afins, como pedreiros, ajudantes, eletricistas, marceneiros, serralheiros, carpinteiros, encanadores, entre outros.

No mês passado, as equipes iniciaram um cronograma de melhorias nas unidades que devem se estender pelos próximos meses. As frentes de serviços avançaram para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Tiradentes e Aero Rancho , Clínica da Família Nova Lima, UPA Leblon, UPA Universitário e USF Oliveira II.

Na UPA as equipes realizaram o reparo na tubulação de drenagem pluvial, revisão de telhado, laje e manutenção de calhas. Já a USF Oliveira II está sendo totalmente revitalizada com pintura na parte interna e externa.

“Vamos trabalhar de maneira intensa para manter as unidades de saúde com boas condições de trabalho e atendimento à população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

O secretário realizou uma série de visitas para levantar as necessidades de todas as unidades da Rede Municipal de Saúde e deliberou que fosse estabelecido um cronograma para atendimento emergencial das demandas.

As equipes da Sesau já executaram a pintura da sala de inalação da USF Macaúbas e manutenção preventiva da UPA Leblon, com a realocação da porta do banheiro da pediatria e troca de fechaduras e maçanetas avariadas dos consultórios e demais repartições .