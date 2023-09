Altas temperaturas podem ter causado morte de trabalhador em Bataguassu

Um homem, identificado como Noel dos Santos, de 54 anos, morreu na tarde de quinta-feira (21) enquanto capinava um terreno no bairro Campo Grande, no município de Bataguassu, a 341 quilômetros da Capital.

Conforme informações do portal Cenário MS, Noel era morador da cidade de Presidente Epitácio, interior de São Paulo, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. Ele era proprietário do terreno de Bataguassu e teria vindo ao Estado para fazer a limpeza do local.

A caminhonete da vítima, uma Ford Ranger prata, ficou estacionada em frente ao lote e a enxada que o homem utilizava para a manutenção no terreno, ficou caída ao lado do corpo. A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Pericia Técnica e uma equipe funerária estiveram no local.

O caso está sendo tratado como morte natural e Noel pode ter sido a primeira vítima da onda de calor intenso que atinge Mato Grosso do Sul. A vítima foi encontrada por volta das 14h30, momento em que foi registrado 37°C com umidade em 25%. A Defesa Civil têm alertado, durante toda a semana, acerca dos riscos da forte onda de calor em todo o país e os riscos à vida.

