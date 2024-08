Clima de deserto: Municípios de MS estão sob alerta do Inmet para umidade baixa

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um aleta laranja de perigo para umidade baixa até o fim desta tarde que abranje boa parte do território Sul-Mato-Grossense, como os Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, quase como um clima de deserto. No entanto, todo o estado está sob o alert amarelo de pergio potencial de umidade baixa até amanhã pela manhã com índices de 30%-20%. Dessa forma, todos as regiões e municípios de MS devem ficar alerta tendo em vista a situação do clima.

O INMET alerta para os riscos de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O insituto deixa como recomendação, beber bastante líquido, deixar de lado atividades físicas, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Para mis informações entre em contato com à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros 193.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.