Dupla em motocicleta atinge adolescente com três tiros no Portal Caiobá

Adolescente de 17 anos ficou ferido, na noite dessa terça-feira (13), no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande, após ser atingido por três disparos de arma de fogo.

De acordo com informações, a vítima estava conversando com mais dois amigos, em uma calçada no cruzamento das Ruas Rosa Ferreira Pedro e Jeromyta Maria de Souza.

Em certo momento, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou cinco tiros. Três deles acabaram atingido o jovem, que correu para pedir socorro.

Testemunhas chamaram o pai da vítima, que o levou diretamente para uma unidade de saúde, antes mesmo que uma ambulância pudesse ser acionada.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações, que ficará a cargo da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios).