Arraiá da UFMS acontece nesta sexta-feira com show da banda Flor de Pequi

E ainda tem festa junina ou melhor agostina rolando em Campo Grande. O Arraiá UFMS 2024 acontecerá sexta-feira, 16, a partir das 20h, na Esplanada do Morenão, no campus da Cidade Universitária em Campo Grande.

Haverá show da banda Flor de Pequi e barracas com comidas típicas. A entrada do evento será 1 kg de alimento não perecível destinado às instituições filantrópicas cadastradas junto à Universidade. A festa tradicional faz parte da campanha Eu Respeito e será aberta à toda a comunidade,

Neste ano, a festa tem apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Em 2023, o Arraiá UFMS reuniu cerca de 2 mil pessoas na Cidade Universitária, com arrecadação de mais de uma tonelada e meia de alimentos.

