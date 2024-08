Ponte de madeira não aguenta peso e caminhão quase cai em rio

Na manhã de ontem(13), um caminhão ficou pendurado após ponte ceder por não suportar o peso de veículo. O ocorrido foi no distrito de Indaiá do Sul , no município de Cassilândia, a km de Campo Grande.

Der acordo com informações do jornal O correio news, a ponte estava em situação precária e vinha sendo remendada ao logno dos anos. A travessia da ponte fica num local conhecido como “Erva Doce” e a responsabilidade da manutenção é da prefeitura de Cassilândia.

O caminhão não transportava produtos e estava vazio sem carga. O condutor do veículo conseguiu sair e não teve ferimentos. As imagens foram feitas pelo próprio caminhoneiro.

No local transitam ônibus escolares e veículos diariamente. De acordo com o caminhoneiro há outra ponte em pior estado que essa na região de Sete Placas.

No vídeo, ele mostra a outra ponte amarrada em uma árvore com um fio. Segundo ele, a estrutura é trépida durante a passagem.

Há uma placa proibindo a passagem de veículos acima de 6 mil quilos, mas não tem outra opção para os insumos agrícolas chegarem nas propriedades rurais que fica na região, a ponte acaba sendo usada por vários veículos pesados.

Confira o vídeo feito pelo caminhoneiro:

