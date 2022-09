Chuvas intensas prejudicam andamento de obras em MS

As chuvas seguem de forma intensa e constante nos últimos dias em Mato Grosso do Sul e prejudicam o andamento das obras de infraestrutura espalhadas pelas diversas regiões do Estado. Entre as obras estão as pavimentações e recapeamento de rodovias, manutenção de estradas, troca de pontes de madeira por concreto e revitalização de vias públicas nos municípios.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio, o cenário é um entrave para o prosseguimento das obras estaduais. “Quando temos estas chuvas constantes, elas atrapalham muito as obras, tanto que já recebemos reclamações dos empreiteiros, pois o andamento das atividades fica prejudicado”.

O secretário ainda disse que além de atrapalhar o desempenho, também se perde o que já foi realizado. “As chuvas seguidas prejudicam muito, pois não se retorna de onde parou, e perde o que já se fez. Depois precisa esperar de quatro a cinco dias para retomar a atividade. Muitas vezes volta o trabalho e chove de novo”.

A manutenção das rodovias é mais um dos trabalhos prejudicados devido as condições climáticas de acordo com Marcílio. “Muitas vezes nossas equipes já estão programadas para algumas atividades e precisam mudar o roteiro em função das emergências que surgem, por causa dos estragos da chuva”.

Algumas construções já tiveram o efeito das chuvas, como a construção de pontes de concreto sobre o Córrego Taquarussu, em Anastácio, a estrutura sobre o Rio Dois Irmãos, no município de Dois Irmãos do Buriti, assim como obras de infraestrutura na região do Pantanal. Mais de 60 obras seguem em andamento nas rodovias estaduais, sendo 47 de pavimentação em diferentes regiões do Estado. Ao todo são mais R$ 2 bilhões em investimento.

