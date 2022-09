Filho é preso por espancar e torturar a mãe de 74 anos

Um homem, de 35 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29), no Bairro Jardim Aeroporto, por torturar e manter sob cárcere sua mãe de 74 anos. A idosa constantemente sofria agressões e estava sem comer há dois dias. Vizinhos acionaram a Polícia ao ouvir gritos de socorro.

Ao chegarem na residência, os policiais puderam visualizar o agressor com uma faca em punho, deferindo diversos chutes e socos em sua própria mãe. A Idosa já estava debilitada devido as torturas sofridas pelo agressor. Ela estava jogada na porta quando os policiais chegaram.

Dada a situação, a equipe policial ordenou que o homem parasse. Agressivo, ele veio em direção aos policiais com a faca em punho, dizendo que mataria a vítima e a guarnição. Após alguns instantes de conversa, a equipe mobilizou o agressor e tirou a faca de seu domínio.

A idosa contou que estava sendo mantida em cárcere privado por dois meses, e que estava há dois dias sem comer. Os policiais entraram a residência e puderam perceber a situação degradante que estava o local. A vítima revelou que o autor já havia quebrado sua perna e roubado celular como forma de evitar denúncias por parte da idosa. O filho também roubava todo dinheiro da aposentadoria.

De acordo com a delegada Thais Duarte Miranda da DEAM, a idosa chegou bem debilitada na delegacia

“Ela foi apresentada aqui na delegacia bastante debilitada, machucada. Ela anda com auxílio de muletas e ela revelou que isso é decorrência de agressões passadas. E infelizmente isso é uma situação que já vinha perdurando a um tempo. Era mantida presa na residência. Anteriormente ela era acorrentada a uma cama.”

A delegada ainda revelou que o indivíduo vendeu os móveis da casa para comprar entorpecentes, “tudo isso só para comprar drogas. Ele é usuário de pasta base de cocaína”.

O homem já tinha diversos registros anteriores de violência doméstica, praticados sempre contra a mãe. Ele foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e preso pelo crime de lesão corporal.

Confira entrevista completa com a delegada Thais Duarte Miranda da DEAM.

Denúncias

Queixas sobre maus-tratos contra idosos podem ser feitas pelo disque 100 de maneira anônima, em delegacias, nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade, na Defensoria Pública e no prédio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Após as queixas, um assistente social vai até a casa verificar o que está ocorrendo.

Com informações de João Gabriel Vilalba

