Vereadores analisam dois projetos de lei, nesta quinta-feira

Na sessão desta quinta-feira (29), vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam dois projetos de lei. Em segunda discussão e votação, segue para análise o projeto de lei 10.611/22, que institui o Dia Municipal da Conscientização da Hemofilia, a ser comemorado no dia de 17 de abril. O projeto é de autoria do vereador Dr. Sandro Benites.

Os trabalhos têm início às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

Hemofilia

Segundo dados do Ministério da Saúde, existem cerca de 13 mil pacientes com hemofilia dos tipos A e B no Brasil, o que lhe confere a quarta maior população de hemofílicos do mundo.

A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. As pessoas portadoras da doença, não possuem as proteínas necessárias no processo de coagulação, por isso sangram mais do que o normal.

Segunda discussão

E em primeira discussão, os vereadores analisam o projeto de lei 10.714/22, do vereador Prof. João Rocha, que declara de Utilidade Pública o Instituto Legendários.

