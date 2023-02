Chuva rápida e drenagem de água lenta alaga pontos de Campo Grande

Uma chuva de poucos minutos foi o suficiente para preencher as ruas de água e deixarem alagadas, foi o que O Estado registrou na Avenida Eduardo Elias Zahran e na região do Jardim Itatiaia na tarde desta segunda-feira (27), em Campo Grande. Em dois anos, alagamentos na Capital saltaram de 33 para 43 pontos críticos.

Além dessas regiões, a Defesa Civil da Capital apontou estragos no Bairro Jardim Universitário, Alves Pereira, Los Angeles e no Residencial Ramez Tebet. Em algumas regiões faltam bueiros, em outras eles estão sendo tampados pelo lixo jogado pela população.

Em locais como na Lagoa Itatiaia, onde a água transborda para a rua, a Prefeitura de Campo Grande idealizou um projeto de construção de piscinões que vão evitar alagamentos em alguns pontos da cidade.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, mobilizou equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Defesa Civil para realizarem um levantamento dos danos provocados pela chuva da noite de domingo (26). As equipes percorrerem os bairros mais afetados na manhã desta segunda-feira (27), para limpeza e vistoria.

O secretário de Infraestrutura, Domingos Sahib, também acompanhou com a prefeita e engenheiros, os levantamentos no Bairro Lagoa Itatiaia, seguindo para o Jardim Botafogo, na Rivaldi Albert, uma das ruas mais afetadas. Seguindo também para o Jardim Samambaia e Comunidade Só Por Deus.

Segundo informações do meteorologista Natálio Abrahão, algumas regiões da Capital registraram o acumulado de 95 milímetros de chuva no domingo. Acesse também: Estragos da chuva no último domingo abre cratera em asfalto

Com informações do repórter João G. Vilalba com Marcos Maluf