Preso, segundo suspeito de assassinato no Nova Lima será transferido para Capital

Foi preso no último sábado, o segundo suspeito de participar do assassinato de Flávio da Silva Arruda, 22 anos, no dia 10 de fevereiro, no Bairro Nova Lima, na Capital. Aluizio Martines da Silva, 30 anos, foi capturado no sábado (25) em Nova Alvorada do Sul, cidade há 110 quilômetros de Campo Grande.

Ao O Estado Online, o delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Yassaka, da 2ª Delegacia de Polícia da Capital, afirmou que o homem está preso na cidade e será trazido para Campo Grande.

“Ele está preso no interior e agora estamos trabalhando para que ele seja transferido para Capital e se tudo correr bem, amanhã ele será transferido para Campo Grande, onde daremos sequência nas investigações”, explicou o delegado.

Conforme o site Alvorada Informa, o suspeito foi preso após cometer pequenos furtos na cidade e chamar atenção das pessoas que denunciaram a polícia.

Prisão do primeiro envolvido no crime aconteceu no dia 15 de fevereiro, identificado como Juliano Moreira Mantovani, 33 anos, foi preso, suspeito de matar, Flávio da Silva Arruda, de 22 anos, a machadadas e ter desovado o corpo em terreno baldio, na última sexta-feira (10), no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande.

Relembre o caso

Flávio arruda da silva, 22 anos, foi encontrado desacordado e em estado grave, com ferimentos no rosto e afundamento de queixo, em um terreno baldio, no início da tarde desta sexta-feira (10), não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme apurou a reportagem, a vítima teria sido agredida com golpes de machado e tinha vários ferimentos no rosto. Ao fazer o primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiros Militar perceberam que o homem estava com afundamento de queixo e vários cortes profundos provocados por golpes de machado.