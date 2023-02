Comercial consegue seu primeiro ponto e Costa Rica dispara no Estadual

Neste final de semana aconteceu os jogos da segunda fase do Campeonato Sul-mato-grossense. Em quatro jogos, tivemos 19 gols e muita emoção. O destaque ficou para o atacante do Costa Rica, Cristiano Lopes, que marcou 3 gols no dérbi contra a SERC e entrou para artilharia do campeonato com seis gols e na história do Estadual de MS com 63 gols.

Graças ao hat-trick do atacante, o Costa Rica é o primeiro classificado para a fase de mata-mata da competição. Com 100% de aproveitamento, venceu o seu rival, a SERC por 3 a 4 fora de casa. O eletrizante dérbi do bolsão foi no estádio Jacques da Luz em Campo Grande, debaixo de chuva torrencial e com muitos gols.

Em um jogo equilibrado no grupo B, o Aquidauanense saiu na frente contra o time de Dourados com gol de Matheus Cabanhas no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Dourados mostrou a sua força, virou o jogo com gols de Matheus Bastas e Jair para 2×1.

Empolgado, jogando em frente da sua torcida no estádio Noroeste, Cabanhas, mostra o faro de gol e empata a partida em 2 a 2. O Azulão de Aquidauana sobe para a segunda colocação com 7 pontos; já o DAC é líder do grupo B com 10 pontos.

Em uma partida de 8 gols, o Operário Caarapoense lutou e conquistou 1 ponto que pode ser crucial para fugir da zona de rebaixamento no grupo B. No estádio do Carecão, em Caarapó, o Operário AC empatou em 4 a 4 com o Novo.

Destaque da partida ficou com Rodrigo Melo, que marcou 3x para o time do Caarapoense que chegou a fazer 4×2 no placar. O quarto gol do time Operário AC foi de Thomaz. O time do Novo não vendeu barato a derrota e conseguiu uma reação espetacular na partida com gols de Geraldo, Rodriguinho, Sabino e Kassio.

Com o resultado, o Operário Atlético Clube continua na lanterna do grupo B com 4 pontos, já o Novo, travou na 3° colocação com 7 pontos.

Em jogo truncado e sem emoção, Coxim e Comercial não saíram do placar inicial de zero gols. O Vermelhinho de Campo Grande somou o seu primeiro ponto no campeonato estadual, e segue na zona de desespero. Já o Coxim Atlético Clube tem 4 pontos na competição.

O Comercial precisa vencer seus próximos jogos que é contra a SERC e Costa Rica em casa para fugir do rebaixamento.

