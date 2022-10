Terça Otaku: hoje teremos Anman, o bolinho de feijão vermelho doce

Essa Terça Otaku vai especialmente para quem é fã dos filmes do Studio Ghibli. Quem nunca estava assistindo A Viagem de Chihiro e ficou babando pelas comidas que aparecem durante o filme? Pois se tem uma coisa que Hayao Miyazaki domina, é animar comidas saborosas.

Em uma das cenas da obra, a gente percebe a Chihiro e a Lin comendo um bolinho muito macio com um recheio no meio. Se você ficou querendo provar ele, seus problemas acabaram. Hoje nós trouxemos a receita de Anman, um bolinho recheado de feijão vermelho doce e assado no vapor.

É importante relembrar que estaremos fazendo o anman, uma variação do bolinho nikuman, um outro pão recheado cozinhado no vapor. E pra não ter nenhuma confusão, se liga: o nome do feijão vermelho é azuki, mas a pasta que se origina do feijão é denominada anko.

Ingredientes

Anko

– 1 xícara de azuki;

– 3 xícaras de água;

– 3/8 xícara de açúcar cristal;

– 3/8 xícara de açúcar maskavo;

– 2 colheres de chá de extrato de baunilha.

Massa

– 4 xícaras de farinha de trigo;

– 2 xícaras de água morna;

– 1 colher de chá de açúcar;

– sal;

– 1 colher de sopa de fermento biológico.

Modo de preparo

Anko

– Coloque o feijão vermelho em uma panela e deixe ferver por 5 a 10 minutos;

– Após o tempo de cozimento, retire a água da panela;

– Depois coloque novamente o feijão na panela e adicione 3 xícaras de água, deixe ferver durante 1 hora ou mais; (Dica: para ver se o feijão está no ponto, é só pegar um e desfazer com os dedos, se ele se desmanchar fácil, ta pronto)

– Quando chegar no ponto, bata os grãos em um liquidificar ou mix para desfazer todos os grãos;

– Se você quiser um anko mais liso, passe o caldo pela peneira, se não, não precisa passar;

– Após isso, adicione o açúcar cristal e maskavo em uma panela para serem derretidos;

– Adicione um pouco de água, apenas o suficiente para diluir os açucares;

– Misture em fogo médio a baixo;

– Assim que os açucares virarem uma calda, adicione a pasta de feijão na panela;

– Misture e se quiser, coloque duas gotas de extrato de baunilha e uma pitada de sal para dar um gosto a mais;

– O ponto ideal é quando você passar a colher no fundo da panela e formar um caminho, sem o anko voltar rapidamente para a posição.

Massa

– Em um recipiente adicione a farinha, o fermento, o açúcar, uma pitada de sal e misture tudo até ficar homogêneo;

– Comece a colocar a água morna (entre os 37°/39°C) aos poucos enquanto mexe;

– Após isso, pode começar a misturar com a mão até começar a formar uma massa;

– Quando atingir esse ponto, pode começar a sovar, entre 5 a 10 minutos;

– Quando estiver no ponto, volte a massa para o recipiente e cubra com uma pano e deixe descansar durante 1 hora.

Dica: a massa não pode ficar muito grudenta e nem muito seca, controle isso com farinha ou água se precisar.

Montagem

– Separe um bolinho de massa na quantidade que deseja;

– Abra a massa na mão, sem deixar muito fina;

– Coloque o centro na massa no centro da sua mão e adicione o anko;

– Após isso comece a rodear a massa na mão até conseguir juntar a parte de cima e fechar o bolinho.

Assando no vapor

– Coloque uma panela com água no fogo e deixe ferver;

– Pegue uma panela ou recipiente com furinhos em baixo e coloque os pãezinhos, com um pedaço de papel vegetal no fundo para não grudar;

– Deixe no vapor durante 12 minutos;

Dica: coloque um pano embaixo da tampa, para impedir que o vapor se transforme em água e caia no anman.

Com informações do canal no YouTube Go Han Go.

