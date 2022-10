Carroceiro invade pista da BR-463, causa acidente e cavalo acaba morto

Um acidente na BR-463, na entrada do residencial Bonanza, acabou na morte de um cavalo, após o carroceiro atravessar a rodovia. O caso ocorreu na noite desta última terça-feira (25), na região de Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

De acordo com o relato da motorista, uma mulher de 58 anos, ela dirigia seu carro no sentido residencial Bonanza, para o trevo da Bandeira, foi quando um carroceiro saiu de uma entrada às margens da rodovia e entrou na pista, que gerou a colisão.

Devido ao impacto, o modelo Novo Uno, de cor branca, ficou com a dianteira destruída, enquanto a carroça ficou partida ao meio. Além do cavalo, ninguém mais ficou ferido no acidente. O carroceiro fugiu do local após a colisão e não foi localizado, conforme noticia o jornal Dourados Informa.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e retiraram o animal da pista, com o auxílio de uma máquina retroescavadeira.

Com informações do Dourados Informa

