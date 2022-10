Quarta cultural: Hoje é dia de pudim clássico e tradicional

O Pudim é dos doces que pertence a classe de paixão nacional do brasileiro. Em suas diversas receitas, o ingrediente principal varia: pudim de leite condensado, de nata, de pão, de chocolate e até vegano. Sua origem é incerta, mas no Brasil a primeira receita de pudim é datada de 1890. A receita de hoje é para relembrar os momentos em família com a forma mais tradicional da sobremesa: a de leite condensado.

Ingredientes

Calda:

1 xícara (chá) de açúcar

meia xícara (chá) de água quente

Pudim:

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g

2 medidas (da lata) de Leite Líquido Integral (790 ml)

3 ovos

Modo de Preparo

Calda:

Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado. Junte a água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim:

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim e despeje na forma reservada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva a seguir.