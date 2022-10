Campo Grande terá primeiro Centro de Estudos Municipal

Tendo como objetivo capacitar e auxiliar na formação dos profissionais da área da saúde, Campo Grande irá ter o primeiro Centro de Estudos Municipal. O local escolhido para a estrutura foi o piso superior da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda, no UPA Coronel Antonino. É previsto que as obras para a adequação do espaço comecem nos próximos meses.

O Centro de Estudos Municipal de Saúde “Dr. William Maksoud” terá um investimento inicial previsto em R$ 375 mil e contará com uma área total de 430,00 m2, onde serão disponibilizadas uma sala de informática, uma biblioteca, duas salas de aula, uma sala de reunião, recepção e duas salas administrativas.

Com um novo espaço voltado para os profissionais da saúde, é esperado que ocorra uma melhora na qualidade da assistência prestada a população. É o que acredita José Mauro Filho, secretário municipal de Saúde.

“Quem investe na educação e na qualificação profissional sempre colhe os melhores resultados e o maior beneficiado é a população. O primeiro Centro de Estudos Municipal irá renascer a identidade de Instituição de Ensino e ampliará muito a capacitação dos servidores”, afirma.

Com o Centro de Estudos Municipal, também será possível ampliar a oferta de cursos, além de investir em equipamentos mais modernos, ajudando o aperfeiçoamento teórico e prático dos profissionais.

