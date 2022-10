Motorista tomba carreta carregada com soja após desviar de carro

Uma carreta carregada com soja tombou na manhã desta quarta-feira (26), por volta das 06h30, na BR-163, na região do Jardim Montevidéu, saída para Cuiabá, próximo a Avenida Ana Rosa Castilho e Avenida Said Name, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, o motorista da carreta teria tentado desviar de um carro, quando perdeu o controle da carga de aproximadamente 32 toneladas de soja, que se espalhou no asfalto, chagando a entrar dentro de uma marmoraria.

Itamar da Silva, funcionário do local e morador dos fundos do estabelecimento, ficou surpreso com o barulho. “Aqui é proibido passar carreta aqui. Parece que ele tentou desviar de alguém, parece que um carro entrou na frente dele, então pra não bater, ele desviou. Eu moro ali no fundo, não cheguei a ver, só escutei”. No momento do resgate o motorista ainda disse que foi fechado pelo carro e que a carreta tombou no momento da curva.

O motorista não ficou ferido, de acordo com o funcionário da seguradora da carga, Romeu Domicio. “O motorista foi encaminhado para a unidade de saúde para receber atendimento médico. Aparentemente eram apenas escoriações”.

A carreta teve vidros e carroceria danificados. A empresa responsável pela soja confirmou que é possível recuperar a carga. O veículo havia sido carregado em Bandeirantes e seguia viagem para o município de Céu Azul, no Paraná.

Fotos: João Gabriel Vilalba e Berlim Caldeirão

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Leia mais: Carreta com carga de cimento tomba em rodovia após pneu estourar