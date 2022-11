Carro da Secretaria de Saúde de Paranaíba bate em bloqueio de manifestação

O veículo da Secretaria de Saúde de Paranaíba colidiu com restos de pneus usados para bloquear a rodovia Washington Luís, em Santa Fé do Sul (SP). O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (1) e duas mulheres e uma criança de 7 anos ficaram feridas.

De acordo com informações, os pneus foram colocados por manifestantes para servir como barreira da via. Na hora que o motorista do veículo estava transitando no local, o fogo nos pneus já havia cessado e a rodovia estava escura, sem sinalização, fazendo com que o condutor não percebesse o bloqueio e conseguisse desviar a tempo. O pneu dianteiro do carro atingiu os pneus da via, fazendo com que o veículo saísse para o acostamento, capotasse e atingisse uma árvore.

O carro estava se dirigindo para Rio Preto (SP) onde estavam marcadas consultas médicas. No momento da colisão dentro do carro estavam duas mulheres adultas, uma criança de 7 anos, o motorista e um outro acompanhante. As mulheres e as crianças ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul (SP). Os outros dois homem não apresentaram ferimentos.

A Polícia Rodoviária e a Polícia Científica se deslocaram até o local para atender ocorrência e uma outra equipe de Paranaíba foi chamada até a rodovia para prestar auxílio aos moradores.

