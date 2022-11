São Paulo e Atlético-MG fazem duelo por vaga na Libertadores; confira prováveis escalações

São Paulo e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (1), no Morumbi, às 20h30. Os clubes devem vir motivados para a partida, haja vista que se trata de um confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Os dois times estão separados por um ponto na tabela: o Galo é o sétimo, com 51 pontos, enquanto o time paulista é o oitavo, com 50.

O São Paulo busca a quarta vitória consecutiva no Brasileiro, série ainda inédita para a equipe neste ano. O clube, que sofreu no campeonato de pontos corridos, agora, sem a disputa por copas, pôde focar na competição e recuperar os pontos perdidos.

Já o Galo também busca se recuperar no campeonato e conquistar uma vaga para a Libertadores. O clube, que não atingiu as expectativas para a temporada, agora tenta dar um alento ao torcedor. O clube conta com somente um resultado positivo nos últimos quatro jogos que disputou. Sua partida mais recente foi uma vitória na última quinta-feira (27) contra o Juventude, por 1 a 0, no Mineirão.

Prováveis escalações

São Paulo

Rogério Ceni conta com uma baixa que pode alterar o funcionamento do seu esquema tático. Moreira, lateral-direito, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo no treino do último sábado (29) e terá que passar por cirurgia. Sem Igor Vinícius, afastado por conta de um quadro de pubalgia, Rafinha pode deixar de servir como improviso na zaga e voltar para a lateral.

Pablo Maia deve voltar ao time na vaga de primeiro volante.

Time provável: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Ferraresi) e Patrick; Luciano e Calleri.

Atlético-MG

A equipe de Cuca terá dois importantes desfalques: Hulk e Nacho Fernández. Hulk sofreu uma grave lesão muscular nas últimas semanas e não deve retornar até o final da temporada. Já Nacho Fernández levou seu terceiro amarelo contra o Juventude e cumprirá suspensão.

Time provável: Everson, Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir (Pavón), Sasha e Keno.

