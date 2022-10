Leilão de avião bimotor apreendido do tráfico de drogas acontece hoje

Nesta terça-feira (4), a aeronave bimotor apreendida do tráfico de drogas será leiloada pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública). O lance inicial do leilão é de R$ 1,2 milhão, valor inferior ao de avaliação, segundo informações da pasta.

De acordo com informações disponibilizadas pela Senad, o avião é um modelo Mitsubishi UM-2B-60 Marquise, fabricada em 1980, de cor branca e com faixas azuis. A retirada deverá ser feita no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os interessados podem acessar a página do leilão para participar.

Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo através de oferta de lances na modalidade exclusivamente eletrônica no endereço eletrônico da Leiloeira Pública, por meio de acesso identificado.

