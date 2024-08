Balas marca Dori vão ser retiradas de circulação devido ao risco de contaminação por Salmonella

Na última quinta-feira (22), a marca de balas Dori anunciou que realizará o recolhimento de produtos fabricados em Rolândia (PR) entre os dias 21 de junho e 10 de julho de 2024, devido a um possível risco de contaminação por Salmonella, conforme comunicado divulgado pela empresa.

Na segunda-feira (19), após ser informada pela Dori sobre esses riscos potenciais, a Anvisa publicou uma determinação no Diário Oficial da União proibindo a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos do produto.

De acordo com a fabricante, os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram instruídos a suspender imediatamente a venda dos seguintes produtos:

Bala Morango Recheada de Polpa Natural: (PRD 080724, PRD 090724 e PRD 100724, válidos até 08/07/2026, 09/07/2026 e 10/07/2026); Dori Regaliz Tijolo: (185 03072024, PRD 186 04072024 e PRD 187 05072024, válidos até 03/11/2025, 04/11/2025 e 05/11/2025); Bala Yogurte100 Morango: (PRD 030724, PRD 040724, PRD 050724, PRD 090724, PRD 010724 e PRD 020724, válidos até 03/07/2026, 04/07/2026, 05/07/2026, 09/07/2026, 01/07/2026 e 02/07/2026); Bala Lua Cheia Chantilly (PRD 020724, PRD 030724 e PRD 040724, válidos até 02/07/2026, 03/07/2026 e 04/07/2026); Bala Bolete Tutti Frutti(PRD 250624, PRD 270624, PRD 280624, PRD 010724, PRD 020724 e PRD 030724, válidos até 25/06/2026, 27/06/2026, 28/06/2026, 01/07/2026, 02/07/2026 e 03/07/2026); Bala Hortelã Mint Recheada Tipo Cestinha:(PRD 210624, PRD 240624 e PRD 250624, válidos até 21/06/2026, 24/06/2026 e 25/06/2026); Bala Hortelã Mint (PRD 050724, PRD 080724, PRD 240624, PRD 260624, PRD 270624 e PRD 280624, 05/07/2026, 08/07/2026, 24/06/2026, 26/06/2026, 27/06/2026 e 28/06/2026).

