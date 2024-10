Campo Grande tem manhã nublada com chuva e previsão de calor intenso ao longo do dia

A manhã desta sexta-feira (25) em Campo Grande começou com uma temperatura de 24ºC e registros de chuva durante a madrugada, que trouxe uma leve névoa ao amanhecer. De acordo com os dados meteorológicos, o volume de chuva chegou a 9,6 mm no bairro Santa Luzia, ao norte da cidade, e 8,8 mm na região do Universitário, ao sul.

Apesar do tempo chuvoso, a previsão é de calor ao longo do dia, com os termômetros podendo alcançar 33ºC na Capital. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que há chance de garoa pela manhã e pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Para o fim de semana, a expectativa é de que a temperatura máxima em Campo Grande não ultrapasse os 24ºC no sábado, enquanto no domingo os termômetros devem voltar a subir, atingindo 31ºC.

A madrugada também foi de chuva em várias cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Dois Irmãos do Buriti, Corguinho, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Bataguassu, Rio Verde de Mato Grosso e Coxim. Em algumas dessas cidades, o calor predomina nesta sexta-feira.

Na região do Pantanal, Corumbá pode registrar máximas de 37ºC. Coxim, Porto Murtinho e Aquidauana têm previsão de 36ºC. Em Ponta Porã, a máxima esperada é de 32ºC, enquanto em Dourados pode chegar a 34ºC.

Outras cidades do estado também terão altas temperaturas. O Inmet prevê máximas de 34ºC para Maracaju, Bonito e Água Clara; 33ºC em Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ivinhema; 32ºC em Naviraí e São Gabriel do Oeste; 31ºC em Paranaíba; e 30ºC em Costa Rica.

A meteorologia reforça a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia em várias regiões, especialmente nas áreas do centro e norte do estado, com o retorno das altas temperaturas para o fim de semana.

Com informações do Cemtec

