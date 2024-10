COMPDEC alerta para probabilidade de tempestades para Campo Grande com Rajadas de ventos de até 70 km/h

A COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) emite um alerta laranja para a população, sobre a possibilidade de ocorrer tempestades em Campo Grande nas próximas horas de hoje (24).

A Capital pode ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

A COMPDEC também faz um alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Temperaturas

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 25ºC e máximas de 33ºC com umidade relativa do ar em 80%. O dia terá muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas e ventos moderados com rajadas no período da tarde.

Instruções:

* Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

* Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

* Mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);

* Quedas de árvores ligue (156) canal de comunicação com o cidadão.

